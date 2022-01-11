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Законодательство РК
10:36 11.01.2022

Адвокаты открыли «горячую» линию по консультированию пострадавших казахстанцев

человек, телефон в руках Фото: pxhere
В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки, Республиканской коллегией адвокатов открыты «горячие» линии по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающимся оказания юридической помощи, передает Zakon.kz.

Алматинская городская коллегия адвокатов:

  • +7 7272 48 21 68;

  • +7 7272 48 20 25;

  • +7 7272 33 78 63;

  • +7 7272 78 06 41;

  • +7 7272 34 17 63;

  • +7 7272 77 42 30.

Коллегия адвокатов города Нур-Султан:

  • +7 702 901 27 24;

  • +7 701 022 07 97;

  • +7 775 440 78 82;

  • +7 701 514 56 35;

  • +7 701 331 39 93;

  • +7 701 913 57 76;

  • +7 701 999 61 10;

  • +7 777 403 90 75.

Алматинская областная коллегия адвокатов:

  • +7 705 301 10 97.

Акмолинская областная коллегия адвокатов:

  • +7 701 774 01 91.

Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

  • +7 705 500 00 16;

  • +7 777 154 04 07.

Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

  • +7 7783 20 31 38.

Мангистауская областная коллегия адвокатов:

  • +7 7292 52 26 99;

  • +7 701 20 126 69.

Атырауская областная коллегия адвокатов:

  • +7 701 409 11 21;

  • +7 778 788 83 82.

Актюбинская областная коллегия адвокатов:

  • +7 7132 77 57 82;

  • +7 775 837 89 68.

Павлодарская коллегия адвокатов:

  • +7 701 511 8807

  • +7 777 338 1578

  • +7 777 066 6613

Костанайская областная коллегия адвокатов:

  • +7 7754 27 52 53.

Коллегия адвокатов города Шымкент:

  • +7 777 612 28 23;

  • +7 7252 41 75 73;

  • +7 7252 41 75 78.

Жамбылская областная коллегия адвокатов:

  • +7 7262 34 89 41;

  • +7 7262 45 02 82.

Карагандинская областная коллегия адвокатов:

  • +7 701 324 30 80;

  • +7 701 212 77 65.

Кызылординская областная коллегия адвокатов:

  • +7 708 708 66 06.

Туркестанская областная коллегия адвокатов:

  • +7 747 315 02 47;

  • +7 701 464 19 00;

  • +7 700 330 37 40;

  • +7 775 753 77 77.

Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:

  • +7 7153 833 25 78.

Анастасия Стативкина
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