Адвокаты открыли «горячую» линию по консультированию пострадавших казахстанцев
Алматинская городская коллегия адвокатов:
+7 7272 48 21 68;
+7 7272 48 20 25;
+7 7272 33 78 63;
+7 7272 78 06 41;
+7 7272 34 17 63;
+7 7272 77 42 30.
Коллегия адвокатов города Нур-Султан:
+7 702 901 27 24;
+7 701 022 07 97;
+7 775 440 78 82;
+7 701 514 56 35;
+7 701 331 39 93;
+7 701 913 57 76;
+7 701 999 61 10;
+7 777 403 90 75.
Алматинская областная коллегия адвокатов:
+7 705 301 10 97.
Акмолинская областная коллегия адвокатов:
+7 701 774 01 91.
Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+7 705 500 00 16;
+7 777 154 04 07.
Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+7 7783 20 31 38.
Мангистауская областная коллегия адвокатов:
+7 7292 52 26 99;
+7 701 20 126 69.
Атырауская областная коллегия адвокатов:
+7 701 409 11 21;
+7 778 788 83 82.
Актюбинская областная коллегия адвокатов:
+7 7132 77 57 82;
+7 775 837 89 68.
Павлодарская коллегия адвокатов:
+7 701 511 8807
+7 777 338 1578
+7 777 066 6613
Костанайская областная коллегия адвокатов:
+7 7754 27 52 53.
Коллегия адвокатов города Шымкент:
+7 777 612 28 23;
+7 7252 41 75 73;
+7 7252 41 75 78.
Жамбылская областная коллегия адвокатов:
+7 7262 34 89 41;
+7 7262 45 02 82.
Карагандинская областная коллегия адвокатов:
+7 701 324 30 80;
+7 701 212 77 65.
Кызылординская областная коллегия адвокатов:
+7 708 708 66 06.
Туркестанская областная коллегия адвокатов:
+7 747 315 02 47;
+7 701 464 19 00;
+7 700 330 37 40;
+7 775 753 77 77.
Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:
+7 7153 833 25 78.