Для казахстанцев открыли горячую линию из-за теракта в Москве
Фото: pixabay
Посольство Казахстана в России открыло для казахстанцев горячую линию из-за теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, сообщает Zakon.kz.
"В связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
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