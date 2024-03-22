Для казахстанцев открыли горячую линию из-за теракта в Москве

Посольство Казахстана в России открыло для казахстанцев горячую линию из-за теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, сообщает Zakon.kz.

"В связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

