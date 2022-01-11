Международный аэропорт Алматы технически готов к возобновлению работы. Информацию о точном времени открытия аэропорта сообщим в ближайшее время. Пресс-служба аэропорта Алматы

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что аэропорт и пять самолетов были захвачены террористами. Позже стало известно, что аэропорт освободили.

Сообщалось, что воздушная гавань будет закрыта до 10 января.