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10:49 11.01.2022

Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению работы

Международный аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Алматы сообщили, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы, передает Zakon.kz.
Международный аэропорт Алматы технически готов к возобновлению работы. Информацию о точном времени открытия аэропорта сообщим в ближайшее время.Пресс-служба аэропорта Алматы

5 января произошло нападение на аэропорт Алматы. Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что аэропорт и пять самолетов были захвачены террористами. Позже стало известно, что аэропорт освободили.

Сообщалось, что воздушная гавань будет закрыта до 10 января.

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