11:03 11.01.2022
В Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ Жансеита Туймебаева
Фото: primeminister.kz
Сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева погиб во время беспорядков в Алматы, передает Zakon.kz.
Информацию о гибели сына Жансеита Туймебаева подтвердили в университете.
В Алматы вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по ул. Назарбаева. Не доезжая ул. Сатпаева, он остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте.Пресс-служба КазНУ им. аль-Фараби
В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия.
В Алматы во время беспорядков скончался судья
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