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Законодательство РК
11:11 11.01.2022

В Казахстане утвердили предельную цену сжиженного газа для внутреннего рынка

цена, приказ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра энергетики РК от 9 января 2022 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок республики вне электронных торговых площадок, сообщает Zakon.kz.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2022 года в размере 28 тыс. тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 10 января и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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