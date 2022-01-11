Служба скорой помощи Алматы перешла на штатный режим работы

По словам временно исполняющего обязанности директора КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» Андрея Ложкина, «скорая» перешла на усиленный режим работы в связи с массовыми беспорядками.

Фото: служба скорой медицинской помощи

Начала поступать информация о большом количестве пострадавших. Нагрузка легла на плечи диспетчеров по приему вызовов, которые столкнулись с агрессией населения. По манере обращения, интонации обращавшихся за скорой медицинской помощью, диспетчеры предупреждали бригады о настороженности. Связь с бригадами велась в основном по корпоративной связи, так как другие средства связи не работали, был отключен интернет. Бригады, выезжающие на вызовы, стали сообщать о нападении на них «митингующих», которые избивали сотрудников, ломали санитарный автотранспорт и оборудование, отбирали медикаменты и средства индивидуальной защиты. Была попытка блокирования деятельности санитарного автотранспорта на одной из подстанций. Три бригады были захвачены митингующими с целью беспрепятственного передвижения по городу, их удерживали в течение примерно трех часов. Сотрудникам угрожали холодным оружием. Андрей Ложкин

Фото: служба скорой медицинской помощи

За период беспорядков пострадали пять сотрудников, повреждены 32 единицы санитарного автотранспорта, четыре из которых не подлежат восстановлению. Часть стационаров города была блокирована террористами, в связи с чем доступ машин ССМП с пациентом затруднялся. Связь с правоохранительными органами была парализована.

С началом проведения антитеррористической операции и зачистки группировок террористов в разных районах города для сохранения жизни и здоровья сотрудников выезд бригад был ограничен, передвижение санитарного автотранспорта согласовывалось со Штабом ЧС Алматы. Часть обращений граждан обрабатывалась в онлайн-режиме, выезды осуществлялись лишь на экстренные вызовы. Между тем нападения на бригады продолжались.

Фото: служба скорой медицинской помощи

Просим граждан отнестись к этой ситуации с пониманием. Сотрудники, рискуя своими жизнями, приходят на работу и продолжают выполнять свой долг. Они настоящие герои! Андрей Ложкин

Сейчас «скорая» работает в штатном режиме, бригады выезжают на все экстренные вызовы.