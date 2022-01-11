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11:18 11.01.2022

Служба скорой помощи Алматы перешла на штатный режим работы

Скорая помощь Фото: служба скорой медицинской помощи
С вечера 4 января служба скорой медицинской помощи Алматы работает в усиленном режиме. Сотрудники рассказали Zakon.kz, как выполняли свой долг, невзирая на угрозу собственной безопасности.

По словам временно исполняющего обязанности директора КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» Андрея Ложкина, «скорая» перешла на усиленный режим работы в связи с массовыми беспорядками.

временно исполняющий обязанности директора службы скорой медицинской помощи

Фото: служба скорой медицинской помощи

Начала поступать информация о большом количестве пострадавших. Нагрузка легла на плечи диспетчеров по приему вызовов, которые столкнулись с агрессией населения. По манере обращения, интонации обращавшихся за скорой медицинской помощью, диспетчеры предупреждали бригады о настороженности. Связь с бригадами велась в основном по корпоративной связи, так как другие средства связи не работали, был отключен интернет. Бригады, выезжающие на вызовы, стали сообщать о нападении на них «митингующих», которые избивали сотрудников, ломали санитарный автотранспорт и оборудование, отбирали медикаменты и средства индивидуальной защиты. Была попытка блокирования деятельности санитарного автотранспорта на одной из подстанций. Три бригады были захвачены митингующими с целью беспрепятственного передвижения по городу, их удерживали в течение примерно трех часов. Сотрудникам угрожали холодным оружием.Андрей Ложкин

Скорая помощь

Фото: служба скорой медицинской помощи

За период беспорядков пострадали пять сотрудников, повреждены 32 единицы санитарного автотранспорта, четыре из которых не подлежат восстановлению. Часть стационаров города была блокирована террористами, в связи с чем доступ машин ССМП с пациентом затруднялся. Связь с правоохранительными органами была парализована.

С началом проведения антитеррористической операции и зачистки группировок террористов в разных районах города для сохранения жизни и здоровья сотрудников выезд бригад был ограничен, передвижение санитарного автотранспорта согласовывалось со Штабом ЧС Алматы. Часть обращений граждан обрабатывалась в онлайн-режиме, выезды осуществлялись лишь на экстренные вызовы. Между тем нападения на бригады продолжались.

Скорая помощь

Фото: служба скорой медицинской помощи

Просим граждан отнестись к этой ситуации с пониманием. Сотрудники, рискуя своими жизнями, приходят на работу и продолжают выполнять свой долг. Они настоящие герои!Андрей Ложкин

Сейчас «скорая» работает в штатном режиме, бригады выезжают на все экстренные вызовы.

Ирина Мишура
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