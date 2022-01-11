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10:50 11.01.2022

Глава государства провел заседание оперативного штаба

заседание оперативного штаба, Президент Казахстана Фото: Акорда
Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, по линии Генеральной прокуратуры Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.

По линии МВД президенту был представлен отчет о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

Вооруженные силы продолжают оказывать содействие КНБ и МВД в проведении антитеррористической операции. За минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с Пограничной службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. В 25 населенных пунктах продолжается несение службы военнослужащими на 105 блокпостах.

По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система «Киберщит» функционирует в штатном режиме.

По итогам совещания Президент отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

Анастасия Стативкина
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