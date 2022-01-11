11:39 11.01.2022
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил качественно и в полном объеме разобраться с причинами беспорядков в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Он также поручил найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан. По его словам, критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.