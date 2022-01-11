Президент Казахстана: Против нашей страны была развязана террористическая война

Выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, глава государства отметил, что сплоченность общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста.

КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать оценку этой подрывной работе. Организаторам атаки оставалось только найти повод. В качестве повода были недовольства населения ценой на автогаз. Далее подключились бандиты и мародеры. После стала очевидной ключевая цель — подрыв конституционного строя и захват власти. Называя вещи своими именами, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал жестокость. План атаки на Казахстан включал целый ряд аспектов. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Касым-Жомарт Токаев