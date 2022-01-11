11:29 11.01.2022
Президент Казахстана: Против нашей страны была развязана террористическая война
Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что против нашей страны была развязана террористическая война, передает Zakon.kz.
Выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, глава государства отметил, что сплоченность общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста.
КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать оценку этой подрывной работе. Организаторам атаки оставалось только найти повод. В качестве повода были недовольства населения ценой на автогаз. Далее подключились бандиты и мародеры. После стала очевидной ключевая цель — подрыв конституционного строя и захват власти. Называя вещи своими именами, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал жестокость. План атаки на Казахстан включал целый ряд аспектов. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.Касым-Жомарт Токаев