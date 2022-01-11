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11:41 11.01.2022

Попытка госпереворота провалилась – Токаев

беспорядки в Алматы Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что попытка госпереворота, покушение на целостность страны провалились, передает Zakon.kz.
Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.

Сегодня, когда эти черные дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание ДП. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
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