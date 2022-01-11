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Законодательство РК
11:48 11.01.2022

За создание дефицита и повышение цен предпринимателям грозит наказание

завышение цен Фото: Zakon.kz
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предупредило предпринимателей о недопустимости ценового сговора и создания искусственного дефицита продуктов, сообщает Zakon.kz.
Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает субъектов рынка, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по ст. 159 КоАП РК.АЗРК

Как отмечается, по этой статье предусмотрен штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

По фактам превышения цен на продукты питания, газ, бензин и дизтопливо, услуги такси в Алматы и Алматинской области в связи с нестабильностью связи в этих регионах просят обращаться по телефонам горячей линии АЗРК в Нур-Султане:

  • по ценам: +7 778 668 1841, +7 775 592 6169, +7 (7172) 75 04 65, 74 27 38.

  • по сжиженному нефтяному газу, бензину, дизтопливу, услугам служб и агрегаторов такси: +7 (7172) 74 99 14, 74 96 64, 74 34 01, 74 31 26, 74 90 52.

Лариса Черненко
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