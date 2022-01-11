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11:55 11.01.2022

Токаев: У властных структур искаженное представление о жизни людей

Президент Казахстана Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Мажилисе сообщил, что у представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, передает Zakon.kz.
Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год. Хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере, на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Обеспечение благополучия и качество жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел.Касым-Жомарт Токаев

Президент сказал, что доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики.

Это аксиома, которая в нашем случае не работает. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны.Касым-Жомарт Токаев
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