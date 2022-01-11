Токаев: У властных структур искаженное представление о жизни людей

Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год. Хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере, на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Обеспечение благополучия и качество жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел. Касым-Жомарт Токаев

Президент сказал, что доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики.