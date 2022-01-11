Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности

Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба. Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы.

Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Касым-Жомарт Токаев

Президент также поручил укрепить количественно и качественно Национальную гвардию – сформировать ее новые подразделения и усилить действующие. Решить вопросы с транспортом и материально-техническим обеспечением. Увеличить численность специального подразделения МВД и Национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности и дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами.

Кроме того, увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Повысить правовую защищенность полицейских и ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям.

Кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайший срок создать командование сил специальных операций. Пересмотреть принципы и организации управления пограничной службы. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действий госорганов. В кризисных ситуациях усилить межведомственную координацию и наладить оперативную военно-техническую совместимость всех силовых структур.

Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений. Повысить уровень ответственности их руководителей. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что в ближайшее время будет проведено заседание Совета безопасности, на котором рассмотрят конкретные направления в реализации всех задач.