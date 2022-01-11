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12:06 11.01.2022

Токаев об LRT: Проект изначально был ошибочным

комментарий Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Мажилиса прокомментировал вопрос строительства LRT, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос «сильно волнует, если не раздражает, нашу общественность и особенно жителей столицы».

Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что проект изначально был ошибочным.

Это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования этого проекта.Касым-Жомарт Токаев

Анастасия Московчук
LRT Токаев Касым-Жомарт
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