Ограничительные меры продлили в ВКО

«Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с 12 января по 25 января 2022 года на всей территории области», – говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также в целях предупреждения завоза и распространения различных штаммов коронавируса.