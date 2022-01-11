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Законодательство РК
12:15 11.01.2022

Ограничительные меры продлили в ВКО

ограничения в ВКО Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал 11 января 2022 года новое постановление, которым продлил ограничительные меры до 25 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

«Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с 12 января по 25 января 2022 года на всей территории области», – говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также в целях предупреждения завоза и распространения различных штаммов коронавируса.

Лариса Черненко
Восточно-Казахстанская область
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