Президент поручил решить проблемы с занятостью западных и южных регионов РК

Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью западных и южных регионов. Там высокая рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест. Поэтому системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нельзя забывать о культурной и образовательной составляющей развития. По его словам, образованные граждане более конкурентны в масштабах страны и имеют больше шансов на успех и достойную жизнь.

В связи с этим он поручил правительству разработать для западных и южных регионов отдельные направления в рамках программы «Ауыл– Ел бесігі» и Дорожной карты бизнеса.