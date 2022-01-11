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Законодательство РК
12:38 11.01.2022

Президент поручил решить проблемы с занятостью западных и южных регионов РК

Нур-Султан Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса высказался о неравномерном развитии регионов, передает корреспондент Zakon.kz.
Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью западных и южных регионов. Там высокая рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест. Поэтому системная индустриализация, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нельзя забывать о культурной и образовательной составляющей развития. По его словам, образованные граждане более конкурентны в масштабах страны и имеют больше шансов на успех и достойную жизнь.

В связи с этим он поручил правительству разработать для западных и южных регионов отдельные направления в рамках программы «Ауыл– Ел бесігі» и Дорожной карты бизнеса.

Тамила Языкова
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