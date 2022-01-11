Филиалы авторитетных зарубежных университетов откроют к 2025 году в Казахстане

Следующий вопрос – доступ к качественному образованию. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качественное образование невозможно. Как говорил великий Ахмет Байтурсынов, учитель – это сердце школы. Поэтому я поручаю создать специальную программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Также, по его словам, злободневным остается вопрос качества высшего образования, поэтому особое внимание поручено уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенной страны.

Глава государства добавил, что для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов.

Он напомнил, что недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов, а в скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.