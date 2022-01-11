Изымать часть маржи у производителей бензина в бюджет предложил Токаев

По словам главы государства, для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.

На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем. Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях. Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.