Навести порядок на таможне поручил глава государства

Выступая на заседании Мажилиса, глава государства отметил, что значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне.

Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет! Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.