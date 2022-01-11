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13:01 11.01.2022

Навести порядок на таможне поручил глава государства

контроль, доходы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов из-за «бардака» на таможне, особенно на границе с Китаем, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на заседании Мажилиса, глава государства отметил, что значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне.

Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет!Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе. 

Оксана Скибан
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