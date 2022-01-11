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Законодательство РК
12:44 11.01.2022

Токаев: Предстоит пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и других нацкомпаний

национальные компании Фото: sk.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда «Самрук-Казына», передает Zakon.kz.

По словам президента, жалобы приходят регулярно, следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам способом из одного источника.

Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда «Самрук-Казына» и иных нацкомпаний.

В прошлом году вышел закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов решается по-прежнему на уровне подзаконных актов и решения самого фонда. Нужно обеспечить согласование правил и процедур «Самрук-Казына» с Минфином и Агентством по защите и развитию конкуренции РК. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
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