Токаев: Предстоит пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и других нацкомпаний

По словам президента, жалобы приходят регулярно, следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам способом из одного источника.

Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда «Самрук-Казына» и иных нацкомпаний.