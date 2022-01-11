О риске спекулятивного давления на тенге заявил Токаев

Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий и режима ЧП возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также озвучил меры по сдерживанию инфляции в стране.

С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали заработные платы и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе – стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции, целевой коридор 3-4% к 2025 году. Президент РК

По словам главы государства, правительству совместно с Нацбанком и НПП «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать в себя меры по снижению импортозависимости, избыточного посредничества, а также инструменты денежно-кредитной политики.