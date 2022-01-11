БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц – Токаев

Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям – все, остальным – по закону». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, такая система еще более усиливает олигополию в экономике.

Глава государства добавил, что большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.