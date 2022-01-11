13:09 11.01.2022
БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц – Токаев
Фото: Zakon.kz
Перестроить деятельность «Банка развития Казахстана» поручил на заседании в Мажилисе президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям – все, остальным – по закону». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, такая система еще более усиливает олигополию в экономике.
Глава государства добавил, что большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.
Например, «Банк развития Казахстана», по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность БРК. Президент Казахстана