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Законодательство РК
13:09 11.01.2022

БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц – Токаев

банкноты Фото: Zakon.kz
Перестроить деятельность «Банка развития Казахстана» поручил на заседании в Мажилисе президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям – все, остальным – по закону». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, такая система еще более усиливает олигополию в экономике.

Глава государства добавил, что большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.

Например, «Банк развития Казахстана», по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность БРК. Президент Казахстана
Айша Тулеубекова
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