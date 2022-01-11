Житель Экибастуза угнал КАМАЗ во время беспорядков в Алматы

Полиция Алматы сообщает, что в микрорайоне Ожет задержан мужчина, который во время массовых беспорядков угнал военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области.

У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами. Полиция утверждает, что ружье было похищено с оружейного магазина в результате мародерства.

Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытых преступным путем, были выявлены у трех злоумышленников. Сообщается, что в результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами.

Подозреваемые взяты под стражу.