13:09 11.01.2022
Житель Экибастуза угнал КАМАЗ во время беспорядков в Алматы
Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы задержала мужчину, который угнал военный КАМАЗ во время беспорядков в Алматы, передает Zakon.kz.
Полиция Алматы сообщает, что в микрорайоне Ожет задержан мужчина, который во время массовых беспорядков угнал военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области.
У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами. Полиция утверждает, что ружье было похищено с оружейного магазина в результате мародерства.
Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытых преступным путем, были выявлены у трех злоумышленников. Сообщается, что в результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами.
Подозреваемые взяты под стражу.