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Законодательство РК
13:35 11.01.2022

Каски, гранаты и посуда – что изъяли у мародеров в Алматы

кража полиция Фото: Zakon.kz
В Алматы задержаны пятеро уроженцев Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

У задержанных найдены предметы, украденные из торговых домов.

Также у мародеров изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 272 УК РК «Организация и участие в массовых беспорядках» и по ст. 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества». Информцентр комендатуры Алматы

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Анастасия Московчук
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