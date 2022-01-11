13:35 11.01.2022
Каски, гранаты и посуда – что изъяли у мародеров в Алматы
Фото: Zakon.kz
У задержанных найдены предметы, украденные из торговых домов.
Также у мародеров изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 272 УК РК «Организация и участие в массовых беспорядках» и по ст. 188 УК РК «Тайное хищение чужого имущества». Информцентр комендатуры Алматы
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Уголовное дело будет направлено в суд.