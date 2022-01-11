МЦРИАП: Новости на Kaspi.kz, Halyk Homebank и «Мой Beeline» можно читать без доступа к интернету

Следить за свежими новостями можно без доступа к интернету в приложениях Kaspi.kz, Halyk Homebank и «Мой Beeline».

На сегодняшний день восстановлен доступ к платежным сервисам ряда банков.

Кроме того, в режиме офлайн доступен ряд новостных ресурсов, в том числе Zakon.kz, tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.tv и другие, а также сайт akorda.kz.