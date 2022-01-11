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Законодательство РК
14:17 11.01.2022

МЦРИАП: Новости на Kaspi.kz, Halyk Homebank и «Мой Beeline» можно читать без доступа к интернету

новости Фото: pixabay
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Kaspi.kz, Halyk Bank и Beeline Казахстан запустили раздел «Государственные новости» на главной странице приложений.

Следить за свежими новостями можно без доступа к интернету в приложениях Kaspi.kz, Halyk Homebank и «Мой Beeline».

На сегодняшний день восстановлен доступ к платежным сервисам ряда банков.

Кроме того, в режиме офлайн доступен ряд новостных ресурсов, в том числе Zakon.kz, tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.tv и другие, а также сайт akorda.kz.

Анастасия Московчук
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