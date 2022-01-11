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Законодательство РК
14:28 11.01.2022

Ущерб Kcell составил миллиард тенге

беспорядки Фото: Kcell
В Алматы и Алматинской области мародерами были разграблены шесть магазинов Kcell Storе. Предварительный ущерб составил порядка 1 млрд тенге.

Помимо этого, два крупных офиса компании Kcell подверглись нападению.

беспорядки

Фото: Kcell

Сотрудники оператора мобильной связи, оставшиеся в дата-центре, самостоятельно защищали инфраструктуру.Пресс-служба компании

беспорядки

Фото: Kcell

5 января около 21:00 на головной офис компании в Алматы было совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть людей была вооружена, у других были ломы и болгарки.

Сотрудники собственными силами защищали дата-центры. Первостепенной задачей команды Kcell стало не дать террористам захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов абонентов оператора не остались без связи.

погромы

Фото: Kcell

В компании отмечают, что с момента введения режима ЧП в Алматы был сформирован оперативный штаб, в который вошли руководители компании. Решались оперативные вопросы о бесперебойном обеспечении связи абонентов.

беспорядки

Фото: Kcell

Обеспечение абонентов сотовой связью – приоритетное направление компании Kcell. С момента объявления режима ЧП сотрудники самоотверженно работают над бесперебойным поддержанием связи у абонентов.

Всем абонентам Kcell и Аctiv были начислены 300 минут связи и 200 SMS по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Анастасия Московчук
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