Ущерб Kcell составил миллиард тенге

Помимо этого, два крупных офиса компании Kcell подверглись нападению.

Фото: Kcell

Сотрудники оператора мобильной связи, оставшиеся в дата-центре, самостоятельно защищали инфраструктуру. Пресс-служба компании

Фото: Kcell

5 января около 21:00 на головной офис компании в Алматы было совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть людей была вооружена, у других были ломы и болгарки.

Сотрудники собственными силами защищали дата-центры. Первостепенной задачей команды Kcell стало не дать террористам захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов абонентов оператора не остались без связи.

Фото: Kcell

В компании отмечают, что с момента введения режима ЧП в Алматы был сформирован оперативный штаб, в который вошли руководители компании. Решались оперативные вопросы о бесперебойном обеспечении связи абонентов.

Фото: Kcell

Обеспечение абонентов сотовой связью – приоритетное направление компании Kcell. С момента объявления режима ЧП сотрудники самоотверженно работают над бесперебойным поддержанием связи у абонентов.

Всем абонентам Kcell и Аctiv были начислены 300 минут связи и 200 SMS по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.