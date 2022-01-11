Обменники Алматы возобновят работу с 12 января

Как отмечается, в Нацбанке РК с момента начала чрезвычайных событий с усиленным вниманием наблюдают за ситуацией на внутреннем рынке.

В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также с постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы. Пресс-служба Национального банка РК

Указывается, что во исполнение поручения главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Нацбанк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге со стороны как внутренних, так и внешних участников рынка.

Также говорится, что для поддержания банковской ликвидности, в дополнение к стандартным инструментам, Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции РЕПО на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сроки до трех месяцев. Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.