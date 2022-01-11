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Законодательство РК
09:39 11.01.2022

В Алматы заработали ЦОНы

ЦОН Фото: gov.kz
В Алматы заработали Центры обслуживания населения, передает Zakon.kz.

Пресс-служба Министерства цифрового развития сообщает, что 11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы. Клиентам доступны все услуги, за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг. График работы ЦОНов – с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

Деятельность спецЦОНов по всей стране временно приостановлена в связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.

На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области.

Айтурган Азимжанова
Алматы
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