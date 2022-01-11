15:43 11.01.2022
Комендатура столицы поблагодарила за заботу неравнодушных астанчан
Фото: Instagram/police_nur_sultan
Комендатура Нур-Султана поблагодарила неравнодушных астанчан за заботу и призвала не собирать средства и не открывать какие-либо счета для помощи полицейским, передает Zakon.kz.
С начала режима ЧП полицейские и военнослужащие Национальной гвардии РК, МО РК несут службу в круглосуточном режиме. Жители города выражают благодарность стражам порядка и приносят питание. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам за проявленную заботу.Комендатура Нур-Султана
Вместе с тем комендатура сообщает, что правоохранители обеспечены всем необходимым: горячим трехразовым питанием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Работа организована посменно. Состояние здоровья стражей порядка находится на особом контроле медицинских работников.
Комендатура города призывает не собирать средства и не открывать какие-либо счета, не привозить горячее питание (чай и др.), также не верить разного рода рассылкам о сборе помощи дежурным на блокпостах. Комендатура города в полном объеме обеспечивает всех сотрудников, принимающих участие в обеспечении безопасности и правопорядка, всем необходимым. В том числе горячим питанием и средствами защиты.Комендатура Нур-Султана