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Законодательство РК
15:43 11.01.2022

Комендатура столицы поблагодарила за заботу неравнодушных астанчан

Полицейские Фото: Instagram/police_nur_sultan
Комендатура Нур-Султана поблагодарила неравнодушных астанчан за заботу и призвала не собирать средства и не открывать какие-либо счета для помощи полицейским, передает Zakon.kz.
С начала режима ЧП полицейские и военнослужащие Национальной гвардии РК, МО РК несут службу в круглосуточном режиме. Жители города выражают благодарность стражам порядка и приносят питание. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам за проявленную заботу.Комендатура Нур-Султана

Вместе с тем комендатура сообщает, что правоохранители обеспечены всем необходимым: горячим трехразовым питанием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Работа организована посменно. Состояние здоровья стражей порядка находится на особом контроле медицинских работников.

Комендатура города призывает не собирать средства и не открывать какие-либо счета, не привозить горячее питание (чай и др.), также не верить разного рода рассылкам о сборе помощи дежурным на блокпостах. Комендатура города в полном объеме обеспечивает всех сотрудников, принимающих участие в обеспечении безопасности и правопорядка, всем необходимым. В том числе горячим питанием и средствами защиты.Комендатура Нур-Султана
Айтурган Азимжанова
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