Комендатура столицы поблагодарила за заботу неравнодушных астанчан

С начала режима ЧП полицейские и военнослужащие Национальной гвардии РК, МО РК несут службу в круглосуточном режиме. Жители города выражают благодарность стражам порядка и приносят питание. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам за проявленную заботу. Комендатура Нур-Султана

Вместе с тем комендатура сообщает, что правоохранители обеспечены всем необходимым: горячим трехразовым питанием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Работа организована посменно. Состояние здоровья стражей порядка находится на особом контроле медицинских работников.