Беспорядки-2022: Что делать пострадавшим предпринимателям

С чего начать

В первую очередь предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате погромов, следует сфотографировать и записать на видео свидетельства потерь. Следы преступлений террористов и мародеров, а также поврежденные предметы нельзя трогать и куда-либо убирать. Необходимо вызвать и дождаться следственные структуры для снятия отпечатков пальцев и только после осмотра разместить предметы в подсобные помещения.

Важным моментом станет составление реестра поврежденного и похищенного имущества, а затем подготовка заявления в полицию о назначении досудебного расследования. Помимо заявления следует предоставить копии записей с камер наружного и внутреннего наблюдения. На каждое поврежденное или украденное имущество нужно иметь подтверждающие документы об их наличии на момент совершения преступления – накладную, счет-фактуру, приходной акт.

Кроме того, НПП «Атамекен» ведет реестр пострадавших объектов предпринимательства для передачи данных государственным структурам и дальнейшего принятия решений по оказанию помощи. После того, как на правительственном уровне примут конкретные решения, с предпринимателями обещали связаться и объяснить дальнейшие действия.

Если предпринимательская деятельность не была зарегистрирована, все же стоит сообщить о факте мародерства.

Кроме тех рекомендаций, которые мы ранее давали, хотели бы обратиться к правоохранительным органам, чтобы они в срочном порядке оказали содействие бизнесу и зафиксировали все те преступления, которые совершились, в установленном порядке. Нужно, чтобы следственные группы составили протоколы осмотра места преступления и учли все пункты согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов

Он объяснил это тем, что многие предприниматели ждут приезда правоохранительных органов на местах преступления и не могут пока открыться, в то время как другие субъекты бизнеса, не пострадавшие от рук мародеров и террористов, возобновили работу.

Оформление форс-мажора

В случае нарушения договорных обязательств из-за введенного режима чрезвычайного положения предприниматели могут получить свидетельство о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Для этого необходимо предоставить пакет документов в электронном виде на почту Внешнеторговой палаты: info.cci.kz@gmail.com либо online@atameken.kz.

Срок рассмотрения и выдачи свидетельства – 15 рабочих дней после предоставления полного пакета документов.

В пакет документов входит:

Письменное заявление с приложением для юридических лиц – справки о регистрации/перерегистрации, для индивидуальных предпринимателей – уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности (справка о государственной регистрации ТОО).

Сканированная копия контракта, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений к контракту.

По форс-мажорным ситуациям сбор заявок осуществляет сотрудник НПП, эксперт отдела по устранению административных барьеров Азамат Ботабаев: + 7-727-331-01-33, +7-702-403-24-94.

В случае необходимости для выдачи заключения по обстоятельствам непреодолимой силы в ВТП могут запросить дополнительные документы.

Впрочем, форс-мажор не освобождает компанию от исполнения всех обязательств по договору и не аннулирует соглашение с партнером. Свидетельство может освободить только от ответственности за неисполнение обязательств – с компании нельзя будет взыскать убытки, неустойки, пени, штрафы.

Когда ограничительные меры для бизнеса будут сняты, компания должна исполнить свои обязательства.

Фонды

Предприниматели могут обратиться в созданный с началом режима ЧП фонд помощи пострадавшему бизнесу «Күшіміз Бірлікте – Сила в Единстве». Средства из него будут выделяться по решению комиссии.

Неравнодушные граждане могут пожертвовать средства в фонд. Один из казахстанских бизнесменов уже заявил, что планирует внести 500 млн тенге на счет.

Контакт-центр: +7 775 126 18 39.

РПП Алматы: +7 777 947 00 77.

Государство

Комитет государственных доходов подписал протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года. Налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года. Штрафные санкции применяться не будут, подтвердили в ведомстве.

В Акорде заявили, что государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от действий экстремистов.