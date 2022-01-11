Динара Садвакасова: Токаев озвучил злободневную проблему — занятость молодежи

Председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас улан» Динара Садвакасова обратила внимание на слова президента об улучшении благосостояния молодежи.

Особо порадовала инициатива открытия филиалов зарубежных университетов и уклон на технические специальности. Касым-Жомарт Токаев также озвучил одну злободневную проблему — занятость молодежи. Молодые люди иногда подвергаются влиянию маргинальных групп как раз из-за отсутствия занятости, малой возможности заниматься спортом и недостаточного развития кружков и секций. И вот сейчас государство активно ведет работу в этом направлении для улучшения ситуации. Обрадовалась, что президент дал поручение увеличить заработную плату и сроки по программам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас улан» Динара Садвакасова

Эксперт полагает, что для молодых людей, которые только окончили высшее учебное заведение и не имеют опыта работы, программы станут хорошим подспорьем. По ее мнению, это будет отличная возможность и для работодателей в виде дополнительных трудовых ресурсов.

Все, что озвучил президент, откликается в душе каждого казахстанца. Помимо прочего, многих волнуют социально-экономические вопросы: LRT, повышение доходов населения и т. д. И как только мы покроем свои экономические потребности, мы сможем думать о других вещах, например, наших культурных ценностях. Я, конечно, поддерживаю в этом президента. Динара Садвакасова

Лидер молодежной организации также отметила, что Казахстан идет по пути множества модернизаций в государстве.