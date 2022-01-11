Выступление президента можно расценивать как послание народу — эксперт

По мнению эксперта, выступление президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК можно расценивать как второе его послание народу Казахстана.

В нем с учетом сегодняшней ситуации — а она очень сильно повлияла на общественное мнение, подняла огромный пласт проблем в разных сферах общественной жизни — отражены практически все сферы жизнедеятельности: будь то политическая сфера, будь то правовая сфера, будь то сфера правопорядка, социально-экономические проблемы, взаимоотношения общества и государства, повышение эффективности защиты конституционных прав граждан — все вошло. Правозащитник Марат Башимов

В достаточно емком объемном итоговом выступлении главы государства буквально сквозила постановка проблем и пути их решения, особенно по сложнейшим вопросам.

Но самое главное, что я заметил как эксперт, президент развивает мысль, что все необходимо строить таким образом, чтобы во главе угла стоял человек и государство должно акцентировать на нем внимание, а не наоборот. Поэтому на первое место ставится правозащитный блок, защита прав и свобод граждан, право на жизнь, на здоровье и так далее. Марат Башимов

По мнению правозащитника, с этими вопросами мы особенно столкнулись сейчас, в период широкомасштабного террористического акта, который прокатился по всей стране и сильнейшим образом отразился на Алматы.

Президент везде на первое место ставит обеспечение безопасности человека. А это значит реформирование правоохранительной системы, реформирование спецслужб, армии и так далее. Там много вопросов касательно правозащитной сферы, которые он, собственно, поручал еще предыдущему правительству. Это и совершенствование законодательства, и бытовое насилие, и деятельность Уполномоченного по правам человека, и многое другое. Марат Башимов

Эксперт отмечает: президент четко дал знать, что много чего сделано, а дальше будет делаться еще больше. И эта решительность его выступления была очень заметна.

Президент Токаев поручил правительству разобраться с поставленными задачами. В частности, уполномочил нового премьер-министра в течение трех недель подготовить программу действий правительства на 2022 год. Программа будет рассмотрена на расширенном заседании правительства совсем скоро — в начале февраля. Марат Башимов

Кроме того, президент поручил реорганизовать систему обеспечения национальной безопасности, создать фонд «Народу Казахстана», объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и акимов и многое другое.

Фонд «Народу Казахстана», по словам главы государства, будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.