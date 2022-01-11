Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:34 11.01.2022

Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана

состав правительства указ Фото: Акорда
Официальное сообщение с президентским указом о составе правительства опубликовано на Акорде, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан Токаев постановил назначить:

Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;

Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;

Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости