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Законодательство РК
17:36 11.01.2022

Даурен Абаев освобожден от должности первого замруководителя Администрации президента

Абаев Фото: akorda.kz
Указом президента Даурен Абаев освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Абаев Даурен Аскербекович родился в 1979 году в Алма-Атинской области.

Трудовой стаж:

  • референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (08.2001-08.2003);

  • третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);

  • второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007);

  • начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007);

  • эксперт, консультант протокола президента РК (12.2007-12.2008);

  • заместитель пресс-секретаря президента РК (12.2008-10.2009);

  • государственный инспектор Администрации президента РК (10.2009-10.2011);

  • пресс-секретарь президента РК (10.2011-05.2016);

  • советник президента РК (07.2013-05.2016);

  • министр информации и коммуникаций РК (06.05.2016, переназначен 13.09.2016-25.02.2019);

  • министр информации и общественного развития РК (25.02.2019-04.05.2020);

  • первый заместитель руководителя Администрации президента РК (с 04.05.2020).

Прочие должности:

  • член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК (с 17.04.2017);

  • президент Национальной федерации Qazaq kuresi (с 10.2019).

Оксана Житникова
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