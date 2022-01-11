Даурен Абаев освобожден от должности первого замруководителя Администрации президента

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Абаев Даурен Аскербекович родился в 1979 году в Алма-Атинской области.

Трудовой стаж:

референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (08.2001-08.2003);

третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);

второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007);

начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007);

эксперт, консультант протокола президента РК (12.2007-12.2008);

заместитель пресс-секретаря президента РК (12.2008-10.2009);

государственный инспектор Администрации президента РК (10.2009-10.2011);

пресс-секретарь президента РК (10.2011-05.2016);

советник президента РК (07.2013-05.2016);

министр информации и коммуникаций РК (06.05.2016, переназначен 13.09.2016-25.02.2019);

министр информации и общественного развития РК (25.02.2019-04.05.2020);

первый заместитель руководителя Администрации президента РК (с 04.05.2020).

Прочие должности: