Даурен Абаев освобожден от должности первого замруководителя Администрации президента
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.
Абаев Даурен Аскербекович родился в 1979 году в Алма-Атинской области.
Трудовой стаж:
референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (08.2001-08.2003);
третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);
второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007);
начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007);
эксперт, консультант протокола президента РК (12.2007-12.2008);
заместитель пресс-секретаря президента РК (12.2008-10.2009);
государственный инспектор Администрации президента РК (10.2009-10.2011);
пресс-секретарь президента РК (10.2011-05.2016);
советник президента РК (07.2013-05.2016);
министр информации и коммуникаций РК (06.05.2016, переназначен 13.09.2016-25.02.2019);
министр информации и общественного развития РК (25.02.2019-04.05.2020);
первый заместитель руководителя Администрации президента РК (с 04.05.2020).
Прочие должности:
член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК (с 17.04.2017);
президент Национальной федерации Qazaq kuresi (с 10.2019).