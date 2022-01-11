Мы должны объяснять нашим детям, что произошло — Максутбек Айтмаганбет

Эксперт обозначил, что поднятые президентом вопросы и озвученные поручения долгое время были на устах у простых людей.

Были озвучены правильные вопросы, говорить об этом нужно открыто. Только так проблемы будут решаться. Но самое главное — это то, что нужно полностью реформировать все службы безопасности: КНБ, Нацгвардию и т. д. О реформе полиции мы так долго говорим... Все это нужно делать сейчас, иначе доверие у народа к своим спецслужбам будет подорвано. Председатель РОО «Союз отцов» Максутбек Айтмаганбет

Максутбек Айтмаганбет отметил, что следует максимально прозрачно объяснить и показать детям и взрослым, что армия и спецслужбы в Казахстане есть.

Мы все должны объяснять нашим детям, что произошло. А если мы, отцы, сами без информации, как мы это сделаем? В нашей ситуации назревает очень большая проблема, что дети понимают — «оказывается, во власти есть предатели». В школах говорим, что мы патриоты, любим страну, а тут получается, что нас некоторые предали. Сейчас психологи и педагоги должны объяснить им, что произошло и как. Максутбек Айтмаганбет

По мнению председателя РОО «Союз отцов», если момент с объяснениями будет упущен, то каждый ребенок, особенно подросток, может подумать — «Против государства вышли такие молодые, а что мне теперь делать?».