В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На юге и севере Алматинской области синоптики прогнозируют туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области — гололед. На юго-западе области — туман.

На севере и в центре Кызылординской области — туман.

В Кызылорде временами сохраняется туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области — туман, гололед.

В Атырау ночью и утром — туман, гололед.

В центре Мангистауской области — туман.

В Актау ночью и утром — туман.