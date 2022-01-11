18:05 11.01.2022
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com
В нескольких областях Казахстана 12 января объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге и севере Алматинской области синоптики прогнозируют туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.
На северо-западе Западно-Казахстанской области — гололед. На юго-западе области — туман.
На севере и в центре Кызылординской области — туман.
В Кызылорде временами сохраняется туман.
На западе, востоке и в центре Атырауской области — туман, гололед.
В Атырау ночью и утром — туман, гололед.
В центре Мангистауской области — туман.
В Актау ночью и утром — туман.