Елена Рыбакина обыграла чемпионку US Open-2021

13-я ракетка мира и лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на старте соревнований нанесла разгромное поражение англичанке Эмме Радукану — 6:0, 6:1. Казахстанке понадобилось меньше одного часа игрового времени, чтобы обыграть чемпионку Открытого первенства США 2021 года.

Елена оформила четыре эйса, пять брейков и отдала британке всего лишь гейм. За выход в третий круг австралийских состязаний Рыбакина сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Фото: ktf.kz

Там же, на зеленом континенте, но уже в Аделиаде, выступает первый номер казахстанской мужской сборной Александр Бублик. Казахстанец, уступив в одиночке хозяину кортов Александру Вукичу — 6:7, 2:6, далее выиграл свой матч в парном разряде.

Бублик в дуэте с Яном Зелински из Польши были сильнее австралийцев Калума Патергила и Адама Тэйлора — 6:1, 4:6, 10:8.