Новые университеты станут локомотивом высшего образования — Тимур Джумурбаев

По словам эксперта, озвученные социально-экономические реформы по-настоящему созрели и как никогда актуальны для нашего общества.

Произошедшие события стали определенным драйвером для усиления системной работы с молодежью в рамках социально-экономического благополучия казахстанцев. Мы оценили четкие ответы президента по вопросам молодежной практики. Также понравился анонс открытия филиалов топовых зарубежных вузов. Председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев

Член совета Ассамблеи народа Казахстана отметил, что новые университеты станут локомотивом высшего образования, однако важно открывать учебные заведения и на региональном уровне — не только в столице, Алматы или Шымкенте.

Это нужно для того, чтобы образовательный кластер развивался планомерно во всех регионах Казахстана. Мы все должны создавать условия для конкурентоспособности нашей молодежи, они должны ощущать под собой очень прочную основу, иметь гарантии трудоустройства и получения знаний. Конечно, ответственность за это лежит и на молодежных организациях. Мы должны выйти за рамки больших городов. Тимур Джумурбаев

Развитие молодежных организаций в моногородах и сельской местности, по мнению Тимура Джумурбаева, станет мостом между уполномоченными государственными структурами и молодежью на местах.

Мы должны рассказать молодым инструментарий от «А» до «Я» и помочь им пользоваться такими мерами господдержки, как открытие собственного дела, поступление в университет, трудоустройство и т. д. Тем самым мы внесем свою лепту в решение проблем, которые озвучил президент. Тимур Джумурбаев

Тимур Джумурбаев заявил, что сейчас очень важно поддержать главу государства, так как все его шаги направлены на реализацию и улучшение не только сегодняшней ситуации, но и на будущее. Особо эксперт отметил создание фонда «Народу Казахстана».

Данная инициатива способствует тому, чтобы субъекты крупного бизнеса и предприниматели объединились и внесли вклад в поддержку казахстанцев. Это позволит более системно развить социальную ответственность бизнеса. Все это демонстрирует, что единство, согласие и стабильность — главные приоритеты для казахстанцев и мы готовы защищать нашу страну. Тимур Джумурбаев

В сложный период, как отметил эксперт, страна объединилась, и важно продолжать сохранять единство. По его словам, в Алматы «Ассамблея жастары» уже организовала волонтерские инициативы и это должно стать примером подрастающему поколению.