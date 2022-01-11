Почти 300 человек задержаны в Жамбылской области

13 из них водворены в изолятор временного содержания, передает Оперативный штаб МВД РК.

За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по ст. 476, ч. 1, п. 10 КоАП РК «Запрещение нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность», нарушение которой влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Санкцией суда административным арестам подвергнуты 108 человек.