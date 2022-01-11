18:30 11.01.2022
Почти 300 человек задержаны в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области по подозрению в участии в массовых беспорядках задержаны 288 лиц, сообщает Zakon.kz.
13 из них водворены в изолятор временного содержания, передает Оперативный штаб МВД РК.
За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по ст. 476, ч. 1, п. 10 КоАП РК «Запрещение нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность», нарушение которой влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
Санкцией суда административным арестам подвергнуты 108 человек.
Проведенными рейдовыми мероприятиями изъято 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Оперативный штаб МВД РК