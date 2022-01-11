О чем говорили главы государств ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности

В заседании приняли участие президенты: Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, России – Владимир Путин, Беларуси – Александр Лукашенко, Таджикистана – Эмомали Рахмон; премьер-министры: Армении – Никол Пашинян и Кыргызстана – Акылбек Жапаров; генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

В качестве повестки был обозначен вопрос о ситуации в Казахстане и мерах ее нормализации.

Обсуждение началось после вступительного слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он поблагодарил коллег за оперативный отклик и участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности.

Ввиду складывающейся обстановки в стране, угрожающей дальнейшей эскалацией, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности ОДКБ. На основании указанного обращения, в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Уставом ОДКБ, действуя в строгом соответствии с функциями действующего председателя СКБ, мною был запущен механизм консультаций с главами государств – членов ОДКБ. Учитывая официальное обращение Казахстана и принимая во внимание тенденцию быстрого развития ситуации, а также ввиду возникновения угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, с целью нормализации обстановки в Казахстане Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени для охраны стратегически важных объектов в соответствии с Договором о коллективной безопасности, Уставом организации, а также Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ. Никол Пашинян

Далее он предоставил слово президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Токаев отметил, что кризис, пережитый Казахстаном за несколько январских дней, стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости, и добавил, что с реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и ОДКБ в целом. Он поблагодарил Никола Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан, а также выразил благодарность Александру Лукашенко, Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону за политическое и боевое братство.

Фото: akorda.kz

Сегодня у нас общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования. Хотел бы выразить признательность генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу секретариата и объединенного штаба нашей организации. Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства – участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Токаев проинформировал заседателей о текущей ситуации в Казахстане и подчеркнул, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка – год, два, три – покажет следствие.

Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались, но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза, и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Касым-Жомарт Токаев

Как заявил глава Казахстана, речь шла о подрыве конституционного строя, разрушении институтов управления, захвате власти, то есть о попытке госпереворота. Все боевые действия координировались из одного центра. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных.

В ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено семь оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы. Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно одиннадцать регионов, но основной удар был направлен против Алматы – крупнейшего города и финансового центра страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение мегаполиса открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Имели место скопления боевиков вокруг резиденции президента. По сути, отметил Касым-Жомарт Токаев, это была настоящая террористическая война, развязанная против Казахстана самыми разными методами.

Все это потребовало от казахстанских властей принятия беспрецедентных мер. Так, силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль.

К сожалению, это далось очень дорогой ценой – потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения – точное количество уточняется. По всей стране пострадало 1270 субъектов бизнеса. Разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия. Касым-Жомарт Токаев

Президент РК с уверенностью заявил о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников, вывозили их прямо с поля боя, что, по мнению Токаева, является практикой международных террористов по заметанию следов.

В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов. На сегодняшний день, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана повторил, что это первая миротворческая миссия ОДКБ, и выразил уверенность в том, что организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы. Он подчеркнул, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация – по его словам, это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности государств-членов.

Фото: akorda.kz

Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности, поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решений Совета коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны Организации Объединенных Наций и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых средств массовой информации, а также аналитических центров разных стран. Касым-Жомарт Токаев

В ходе своего выступления Токаев осветил вопрос легитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан и посетовал на отсутствие достоверной информации, непонимание ситуации. Он сообщил, что в отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Так, несмотря на предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами, что является дезинформацией.

Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алматы, были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как Алматинская трагедия. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана напомнил, что Устав Организации Объединенных Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. Он пообещал в ближайшее время после завершения предварительного расследования представить на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана.

Как мы видим, отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует. Касым-Жомарт Токаев

Он поблагодарил всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в своей новейшей истории, в особенности ОДКБ. Глава Казахстана выразил убежденность в том, что временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ будет максимально безопасным, эффективным.

С нашей стороны, как я думаю, это урок Казахстану, но, думаю, он будет полезен и для всех государств – партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается. В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института специального представителя генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность. Касым-Жомарт Токаев

Глава РК заявил о защите права народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. В то же время любые формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана будут жестко пресекаться. Государство не позволит покушаться на суверенитет и территориальную целостность.

Вместе с тем, по словам казахстанского лидера, страна будет твердо соблюдать свои международные обязательства.

В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около восьми тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийства, мародерства и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Касым-Жомарт Токаев

Токаев проинформировал о своем намерении внести в парламент предложения по новому составу правительства и поставить конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.

В завершение президент Казахстана отметил важность недопущения повторения подобных событий в будущем на всем пространстве коллективной безопасности и выразил готовность поддержать союзников со стороны РК.

Никол Пашинян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содержательную информацию и передал слово генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю. Последний представил результаты работы по выполнению решений, принятых Советом коллективной безопасности и Советом министров обороны ОДКБ с целью оказания помощи Республике Казахстан.

В связи с обстановкой, сложившейся в Казахстане, на основе обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и во исполнение ваших договоренностей о направлении в Республику Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ в секретариате и объединенном штабе организации незамедлительно была организована работа по подготовке юридически обоснованных решений по проведению миротворческой операции и координации вопросов развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан. Подготовленный проект решения Совета коллективной безопасности о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан 6 января сего года был направлен вам для утверждения. Я хотел бы выразить признательность вам за оперативное принятие этого документа, что позволило в тот же день приступить к переброске войск и контингентов из государств в Республику Казахстан. По вашему поручению, в соответствии с Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, по принятым решениям на проведение миротворческой операции на территории Республики Казахстан через Генерального секретаря ООН проинформированы члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Также мной были проинформированы генеральные секретари ОБСЕ и ШОС. Одновременно с представителями СМИ была проведена разъяснительная работа по сути принятых решений и механизмам их реализации. Станислав Зась

По его словам, 7 января Советом министров обороны ОДКБ были сформированы Коллективные миротворческие силы. Командующим Коллективными миротворческими силами назначен командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков. Этим же решением Советом министров обороны определены задачи Коллективных миротворческих сил и другие вопросы.

На все организационные процедуры было потрачено двое суток. Параллельно шло развертывание Коллективных миротворческих сил.

В течение четырех суток самолетами Воздушно-космических сил РФ совершено более 108 рейсов. Контингенты Коллективных миротворческих сил были дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и городах Алматинской области. Командные пункты развернули на базе Военного института свободных войск в Алматы.

Материально-техническое обеспечение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе.

В соответствии с согласованным с казахстанской стороной планом операции Коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению охраны и обороны важных военных и государственных объектов, а также по созданию условий для стабилизации обстановки в зонах ответственности. В центре кризисного реагирования ОДКБ, где мы сейчас находимся, организован круглосуточный обмен информацией о складывающейся ситуации с командованием Коллективных миротворческих сил и министерствами обороны государств – членов ОДКБ. Для координации деятельности Коллективных миротворческих сил в Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника объединенного штаба. Для изучения положения дел на месте, встреч с командующим, руководством Республики Казахстан по согласованию с президентом Республики Казахстан и с представителем СКБ завтра вылетаю в Казахстан. Станислав Зась

Обращаясь к членам Совета коллективной безопасности, Зась подчеркнул, что все необходимые меры во исполнение решения о развертывании миротворческой операции ОДКБ приняты.

Вчера я разговаривал с командующим Коллективными миротворческими силами генерал-полковником Сердюковым. По его докладу, проблем, требующих решения на уровне глав государств, нет. Кстати, вчера было очень приятно слышать слова генерала, командующего нашей миротворческой группировкой, о том, что все бытовые и организационные вопросы решаются влет. Особая благодарность, конечно, была высказана Министерству обороны Казахстана. Было сказано так, что мы живем и выполняем задачи как одна семья. Станислав Зась

В завершение выступления генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась согласился с тем, что для ОДКБ это первый опыт подобного мероприятия, операции. Чуть позже будет проведен анализ, извлечены уроки и сделаны выводы. Однако главный вывод можно сделать уже сейчас: миротворческий потенциал и механизм его использования, который создан в организации, реально работает и способен выполнять поставленные задачи.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко начал свое выступление с выражения благодарности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за подробную информацию об обстановке в республике и принес соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения Казахстана от имени белорусского народа.

Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан, не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве, и прав президент Казахстана: пройдет немного времени, имена, фамилии, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным – за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. Александр Лукашенко

Президент Беларуси пришел к двум выводам. Первый – на границах Казахстана скопилось немало международных террористов. Второй – чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны.

Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период, – именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь – простите за это – и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, – а это уже вы видите там, на месте, – их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное – это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана: внешние, о которых было уже сказано, – в ближайшее время сделают соответствующие выводы, – но и внутренние причины. Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин – у нас они явно были видны, в Казахстане сейчас не очень – президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того что было в Беларуси, не забываем о том, что были и внутренние причины. Точно так и в других республиках. Нужно это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Александр Лукашенко

Он напомнил, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это принималось к сведению, но риск был недооценен. Теперь очевидно, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы, и это очень опасная тенденция.

Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку изначально. Отмечу, как говорили коллеги, своевременность и оперативность принятого нами решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать. Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты, прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий, и не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Жестко поступили в первые минуты – результат виден. Александр Лукашенко

Президент Беларуси заметил, что, судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию.

Они сначала взяли паузу в два-три дня – может, выходные были, может, еще что-то, – для того чтобы тоже организоваться. Через два-три дня – мы с президентом России об этом говорили постоянно, то, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло – посыпались заявления, заявления понятные: «демократия», «свобода», «непринятие жестких мер» и так далее. Очевидно, что ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения. В этой связи хотел бы заметить, что нам надо обязательно отслеживать ситуацию и действовать на упреждение, купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям. Правильно поступил президент Казахстана, когда в первый же день жестко спросил с тех, кто допустил первые симптомы этих событий. Подумаешь, природный газ, которого там девать некуда, в Казахстане, надо было в два-три раза повысить цены. Александр Лукашенко

По его мнению, в информационном поле следует действовать на упреждение: нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов, тем более что такие попытки уже предпринимаются.

Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию – нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это прецедент – хороший прецедент. Александр Лукашенко

Лукашенко отметил важность повышения уровня политического взаимодействия, координации позиций на международной арене в рамках ОДКБ. По его словам, формы и методы оказания гибридного влияния на государства – члены организации совершенствуются, поэтому необходимо выработать адекватные меры реагирования. Следует совершенствовать информационный обмен, качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Хороший повод сейчас собраться в какое-то время и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой, и нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Сколько там – почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику, благо что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность. Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что коллеги по ОДКБ всегда могут рассчитывать на поддержку, помощь и соблюдение договоренностей со стороны Беларуси.

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация в Казахстане касается всех стран – участниц ОДКБ.

Всем известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его – братская для нас – страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, – это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, – это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших – очевидно, прошедших – подготовку в лагерях террористов за рубежом, и, как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, – а по сути это нападение на страну, на Казахстан, – по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Владимир Путин

Он добавил, что реагировать на события нужно было без промедления, и обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств – членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении. Организации удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках, за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам.

Мне президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах: люди, просто не переставая, звонили ему, просили и требовали защитить их от бандитов и террористов. Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ – и хочу это подчеркнуть – на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтет возможным для его применения глава государства Казахстан. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Владимир Путин

Президент России подчеркнул, что совместные действия стран ОДКБ рассматриваются исключительно как своевременная и легитимная акция. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную, а сейчас наблюдается именно агрессия международного терроризма: банды вооруженных людей, прошедших подготовку в зарубежных центрах и явно имеющих опыт боевых действий на горячих точках.

Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, хочу это подчеркнуть, многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результаты. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи. Владимир Путин

Путин пояснил, что навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности, на недавних маневрах ОДКБ «Нерушимое братство», организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способностью оперативно выполнить задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями Коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело. Миротворческий контингент с ходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей, именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственно борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе алматинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие. Владимир Путин

По словам российского лидера, события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств – членов ОДКБ. А принятые меры показали, что страны – участницы организации не позволят реализовать у себя сценарии так называемых цветных революций.

Всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чем ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана, – это хронология событий, которые происходили в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании «спящих ячеек» боевиков. В связи с этим полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп – по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом – представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ. Владимир Путин

По его мнению, главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня Казахстан, впредь не застали бы ОДКБ врасплох и чтобы организация была готова дать отпор любым провокациям.

Президент России отметил мужество, с которым казахстанский лидер принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны, для того чтобы дать отпор террористам извне. Он выразил уверенность в том, что руководство Казахстана сделает все возможное для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.

В заключение Владимир Путин подтвердил, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ. Он также выразил уверенность, что руководство Казахстана справится с создавшейся ситуацией и с честью ответит на возникшие серьезные вызовы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил народу и президенту Казахстана глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в братской стране и поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за подробную информацию о произошедших в последние дни событиях в Казахстане. Лидер Таджикистана поддержал предпринимаемые руководством Казахстана меры по нормализации обстановки и наведению порядка в республике и напомнил, что Таджикистан, следуя своим обязательствам в рамках ОДКБ, также оперативно откликнулся на обращение руководства Казахстана оказать содействие устранению возникшей угрозы. Сегодня представители миротворческого батальона Министерства обороны Таджикистана несут службу в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Хотел бы поделиться с вами своим видением ситуации. Представленная Касым-Жомартом Кемелевичем информация наглядно показывает, что в экстренном порядке были приняты решения по волнующим вопросам социально-экономического характера и стабилизации обстановки в стране. Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. Борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских радикалов и различных криминальных элементов у нас не прекращалась в течение последних 30 лет, и мы хорошо знаем, какую угрозу для нашей безопасности представляют эти силы. Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошел гражданскую войну, унесшую жизни более 150 тысяч граждан страны. Эмомали Рахмон

Он напомнил, что на встречах ОДКБ, СНГ и ШОС неоднократно обращал внимание на наличие спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. По его словам, вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств – членов ОДКБ не прекращались ни на один день. В государствах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов.

Все это серьезно усиливает религиозно-экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств. В этом плане особо следует отметить агрессивную активность движения «Салафия» и ваххабизм. Последователи данных течений, как известно, составляют костяк «Исламского государства». Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с агитационной и подрывной работой эмиссаров запрещенных организаций, ежегодно фиксируем количественный рост фактов и явлений интернет-ресурсов террористического характера. Вместе с тем, к сожалению, тенденция попадания граждан наших стран, в том числе из числа трудовых мигрантов, под влияние агитаторов террористических организаций не уменьшается. Уместно напомнить, что в течение короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии, часть из них были уничтожены. Возникает логичный вопрос: куда делись остальные, какое их количество задержано или вернулось на родину? Эмомали Рахмон

По мнению президента Таджикистана, странам – членам ОДКБ необходимо наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве. В рамках СНГ он предложил разработать систему защиты информационного пространства и счел эту же инициативу актуальной и своевременной для ОДКБ.

Также Рахмон назвал важным продолжение работы по выявлению и купированию каналов перемещения граждан в регионы с повышенной террористической активностью. Сказанное также касается и каналов проникновения и возвращения в зону ответственности ОДКБ лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

В фокусе особого внимания – проблема бесконтрольного выезда граждан на учебу в зарубежные религиозные учебные центры, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. Так, Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозное образование, но и вернул на родину из таких центров более пяти тысяч своих граждан.

Усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ. Мы с вами хорошо знаем, что со второй половины августа прошлого года из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, «Аль-Каиды», «Ансаруллах», «Хизб ут-Тахрир», ИДУ и других террористических группировок, что привело к активизации их деятельности, укреплению их боевого и подрывного потенциала. Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно его филиала «Вилаят Хорасан». В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более шести тысяч боевиков. Государствам – членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что наши отдельные граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры. Эмомали Рахмон

Рахмон предложил наладить более тесную координацию правоохранительных органов стран ОДКБ в случае подтверждения участия граждан стран – членов организации в казахстанских беспорядках – для предотвращения подобных случаев и принятия жестких мер.

Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, нет национальности, их надо уничтожить, где бы они ни находились, где бы ни были. Мы полностью вас поддерживаем, Касым-Жомарт Кемелевич. Наши руководители министерств, силовые структуры, правоохранительные органы в постоянном контакте, они работают слаженно. Вместе с тем хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения Совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Это очень серьезно. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы. Эмомали Рахмон

Он добавил, что обстановка на таджикско-афганской границе усложняется каждый день. Идут боевые действия прямо вдоль границы между самими талибами. За последние недели только на одном участке погибли 11, получили ранения 18 талибов. Поэтому необходимо создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана.

В завершение президент Таджикистана еще раз выразил солидарность и полную поддержку усилиям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по наведению правопорядка в стране. Он выразил убежденность, что у братского Казахстана есть все силы и средства для этого и его мудрый народ сможет добиться полной стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.

Руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров поблагодарил армянскую сторону за организацию встречи и выразил глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами в результате столкновений.

Казахстан – наш ближайший союзник и стратегический партнер, и наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе, коллективной безопасности ОДКБ. Произошедшие трагические события в Казахстане являются тому подтверждением. Акылбек Жапаров

Он отметил, что, используя текущие внутригосударственные процессы, деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности. В данном ключе инициатива казахстанской стороны о приведении в действие механизмов системы коллективной безопасности ОДКБ в сложившихся условиях, безусловно, подтверждает единство взглядов государств – членов ОДКБ на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности. Основополагающие принципы создания и функционирования организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие с учетом наработанного потенциала позволяют своевременно реагировать на кризисные ситуации во всех ее гибридных проявлениях. При этом основным приоритетом сегодня остается полная стабилизация обстановки в Республике Казахстан.

Мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане, выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в Республике Казахстан. Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Сразу после обращения президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ. 7 января во внеочередном порядке было созвано заседание парламента в Кыргызстане, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день, 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий военный контингент Вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которого опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также восемь единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране. Акылбек Жапаров

По мнению спикера, нестабильность и рост насилия с большей вероятностью могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации как в самом Казахстане, так и негативно сказаться на всех странах ОДКБ. Он счел особо важным обеспечить все условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов в целях социально-экономического развития и поддержания стабильности в регионе. Важно также сохранить устойчивое экономическое развитие региона, предпринять необходимые меры для поддержания благоприятных условий для предпринимателей, бизнеса и межбанковских связей.

Согласно поступающей информации, большее количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы. В этой связи сегодняшняя ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны. В качестве мер поддержки нами было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов. Акылбек Жапаров

Жапаров рассказал, что кыргызской стороной было организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, Арабских Эмиратов и других государств, вынужденно прибывающих в Международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется их перевозка до кыргызско-казахстанской границы.

Отрадно отметить и тот факт, что многие граждане Кыргызстана не остаются в стороне и с сопереживанием относятся к сложившейся ситуации, оказывая всяческую добровольную помощь. Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и искренне желает скорейшего урегулирования ситуации во благо народа. Вместе с тем хотел бы заметить, что в последнее время в средствах массовой информации, социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам. В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будут открытые и справедливые расследования в рамках законодательства Республики Казахстан и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями. Акылбек Жапаров

Представитель кыргызской стороны подчеркнул, что Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, социально-экономическое развитие, укрепление государственности и процветание Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с Казахстаном. В случае необходимости – при обращении казахстанской стороны – выражает готовность оказать необходимую помощь народу Казахстана, исходя из крепких родственных связей двух братских народов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижения напряженности.

Текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических образований. В недавнем прошлом мы и сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеемся, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни в стране в самые короткие сроки. Никол Пашинян

Он обозначил, что среди ключевых приоритетов председательства – укрепление механизмов кризисного реагирования организации. Исходя из этого от государств – членов ОДКБ ожидается наращивание совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования этих механизмов.

Подводя итоги нашей сегодняшней сессии, я хочу с удовлетворением констатировать высокое взаимопонимание между нашими странами относительно ситуации в Казахстане. Очевидна целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращение страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов. Никол Пашинян

Уже после завершения сессии президент России Владимир Путин решил обозначить еще пару важных моментов.

Во-первых, очень высокий уровень взаимодействия стран – участниц ОДКБ и готовность коллег по организации работать в любое время дня и ночи.

Вот это мы видели в ходе прошедших и не закончившихся пока еще событий. Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы. Думаю, что и все наши встречи, включая неформальные, последняя встреча в конце прошлого года в Петербурге тоже подтвердила, что все наши контакты идут на пользу и укрепляют наше взаимодействие. И хотел бы, конечно, всех за это поблагодарить. Владимир Путин

Вторым пунктом он обозначил необходимость подумать о совершенствовании процедур принятия решения об использовании совместных сил.

Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразными, – это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что. Владимир Путин

В завершение Владимир Путин выразил желание пообщаться по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.