Спецрейсы будут курсировать от аэропорта до вокзала в Нур-Султане

В целях доставки пассажиров во время комендантского часа Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города Нур-Султана и ТОО «CTS» запускают спецрейсы маршрутных автобусов сообщением Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – вокзал «Нурлы жол» с 21:00 до 6:00 с интервалом 30-60 минут. Пресс-служба City Transportation Systems

Оплата осуществляется в соответствии с установленными тарифами 90 тенге.

К слову, спецрейс будет работать временно, до возобновления работы аэропорта города Алматы.