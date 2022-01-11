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19:39 11.01.2022

Спецрейсы будут курсировать от аэропорта до вокзала в Нур-Султане

CTS, спецрейсы Фото: Zakon.kz
В связи с временным приостановлением работы Международного аэропорта города Алматы авиарейсы перенаправлены в город Нур-Султан для последующего прибытия пассажиров в Алматы железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.
В целях доставки пассажиров во время комендантского часа Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города Нур-Султана и ТОО «CTS» запускают спецрейсы маршрутных автобусов сообщением Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – вокзал «Нурлы жол» с 21:00 до 6:00 с интервалом 30-60 минут. Пресс-служба City Transportation Systems

Оплата осуществляется в соответствии с установленными тарифами 90 тенге.

К слову, спецрейс будет работать временно, до возобновления работы аэропорта города Алматы.

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