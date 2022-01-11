Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев т.г. объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг 19,5 млрд долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в т.ч. обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.