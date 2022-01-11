КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»

Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, передает пресс-служба КНБ РК.

Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины «Медеу».

Фото: пресс-служба КНБ РК

В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц, пытающихся незаконно скрыться за границей.