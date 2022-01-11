21:14 11.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
Фото: пресс-служба КНБ РК
Личный состав Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимал непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов города Алматы, сообщает Zakon.kz.
Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, передает пресс-служба КНБ РК.
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины «Медеу».
Фото: пресс-служба КНБ РК
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц, пытающихся незаконно скрыться за границей.
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время. Пресс-служба КНБ РК