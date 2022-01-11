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Законодательство РК
21:39 11.01.2022

Премьер-министр Узбекистана поздравил Алихана Смаилова с назначением

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Республикой Узбекистан. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На РК и РУ приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил 3,26 млрд долларов, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам 2021 года Узбекистан может войти в топ-5 крупнейших торговых партнеров Казахстана.

Константин Вноровский
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