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00:58 12.01.2022

Постпред США при НАТО «не видит больших возможностей» для компромисса с Россией

НАТО, расширение, отказ, Россия Фото: pixabay
США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Москвой по вопросу расширения Североатлантического альянса, сообщает Zakon.kz.

Об этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила во вторник в интервью телекомпании CNN.

Также Смит заявила, что решения по поводу расширения НАТО по-прежнему будут приниматься альянсом и соответствующей страной.

Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, она отметила, что «не видит больших возможностей для компромисса» по этому вопросу.

Постпред также ответила на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».

Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом. Представитель США при НАТО Джулианн Смит

Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики «открытых дверей».

Она также повторила звучащий от официальных лиц в Вашингтоне тезис о том, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины «сто тысяч военнослужащих». По словам Смит, США пока не усматривают «каких-либо четких признаков деэскалации» со стороны РФ на фоне проходящих на этой неделе переговоров с участием представителей обеих стран.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Согласно положениям документа, США должны перестать создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянсу следует прекратить расширяться на восток.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.

Константин Вноровский
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