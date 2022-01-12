От нашей работы ждут реальных результатов – Алихан Смаилов

Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса. Премьер-министр Алихан Смаилов

По его словам, данная задача является очень сложной и масштабной и в текущих условиях не выпадала еще ни одному правительству.