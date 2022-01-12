Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:44 12.01.2022

От нашей работы ждут реальных результатов – Алихан Смаилов

премьер-министр Казахстана Фото: gov.kz
Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов начал первое заседание нового правительства страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса.Премьер-министр Алихан Смаилов

По его словам, данная задача является очень сложной и масштабной и в текущих условиях не выпадала еще ни одному правительству.

От нашей работы ждут реальных результатов. Глава правительства Казахстана
Мадина Мамырханова
Смаилов Алихан Казахстан
Зарубежные эксперты оценили речь Токаева
11.01.2022
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления
12.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
11.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
12.01.2022
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости