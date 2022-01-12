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08:58 12.01.2022

В Нацбанке объяснили, как будут бороться с незаконным выводом денег из Казахстана

Деньги, валюта, доллары, тенге Фото: Zakon.kz.
Принят алгоритм действий и утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу, сообщил на заседании Правительства глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.Глава Нацбанка Ерболат Досаев

Он заверил, что принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client).

По его словам, это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.

Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций. Ерболат Досаев

11 января на заседании в Мажилисе глава государства Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.

Айша Тулеубекова
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