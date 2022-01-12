В Нацбанке объяснили, как будут бороться с незаконным выводом денег из Казахстана

Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться. Глава Нацбанка Ерболат Досаев

Он заверил, что принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client).

По его словам, это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.

Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций. Ерболат Досаев

11 января на заседании в Мажилисе глава государства Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.