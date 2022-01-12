Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:18 12.01.2022

Около 104 млрд тенге составила сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

рк, беспорядки, ущерб, сумма Фото: Zakon.kz
Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около 104 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Данные по состоянию на 09:00 12 января предоставили в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 млрд тенге (в Алматы – 102,2 млрд тенге).Пресс-служба «Атамекен»

Всего в call-центр поступило 4833 звонка, в том числе по вопросам мародерства – 1988, свидетельства о форс-мажоре – 246, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271, звонки физических лиц – 1946.

В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы – 1506 субъектов, расположенных в 1771 объекте.Пресс-служба «Атамекен»

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1482; общепит – 44; финсектор – 61; логистика – 23; СМИ – 5.

Динара Халдарова
Беспорядки-2022 Казахстан
Зарубежные эксперты оценили речь Токаева
11.01.2022
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления
12.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
11.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
12.01.2022
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости