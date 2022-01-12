09:18 12.01.2022
Около 104 млрд тенге составила сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Данные по состоянию на 09:00 12 января предоставили в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».
Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 млрд тенге (в Алматы – 102,2 млрд тенге).Пресс-служба «Атамекен»
Всего в call-центр поступило 4833 звонка, в том числе по вопросам мародерства – 1988, свидетельства о форс-мажоре – 246, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271, звонки физических лиц – 1946.
В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.
В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы – 1506 субъектов, расположенных в 1771 объекте.Пресс-служба «Атамекен»
Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1482; общепит – 44; финсектор – 61; логистика – 23; СМИ – 5.