Около 104 млрд тенге составила сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Данные по состоянию на 09:00 12 января предоставили в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 млрд тенге (в Алматы – 102,2 млрд тенге). Пресс-служба «Атамекен»

Всего в call-центр поступило 4833 звонка, в том числе по вопросам мародерства – 1988, свидетельства о форс-мажоре – 246, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271, звонки физических лиц – 1946.

В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы – 1506 субъектов, расположенных в 1771 объекте. Пресс-служба «Атамекен»

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1482; общепит – 44; финсектор – 61; логистика – 23; СМИ – 5.