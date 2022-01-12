09:26 12.01.2022
Меры по снижению инфляции озвучили в Нацбанке
Фото: Пресс-служба Национального банка РК
Повышение эффективности денежно-кредитной политики позволит стабилизировать и заякорить инфляцию в коридоре 3-4% к 2025 году, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Снижение инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 2025 году. Ранее в 2021 году по поручению главы государства была начата совместная с правительством реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4%. При этом считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. В этой связи с учетом поставленных главой государства задач будет принят комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен.Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев
Он напомнил, что по итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие, и это стало главным фактором высокой волатильности инфляции.
Именно поэтому, по его словам, глава государства определил ключевым приоритетом для правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года.
Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию. Ерболат Досаев
На заседании уточнили, что положительное влияние на стабилизацию цен в первом полугодии 2022 года окажет введенное по поручению главы государства временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.
Однако мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки «узких мест» путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток. Успешная реализация наших совместных мер и повышение эффективности денежно-кредитной политики позволят стабилизировать и заякорить инфляцию в коридоре 3-4% к 2025 году для достижения поставленной главой государства цели.Глава Нацбанка РК