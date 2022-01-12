Меры по снижению инфляции озвучили в Нацбанке

Снижение инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 2025 году. Ранее в 2021 году по поручению главы государства была начата совместная с правительством реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4%. При этом считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. В этой связи с учетом поставленных главой государства задач будет принят комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен. Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев

Он напомнил, что по итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие, и это стало главным фактором высокой волатильности инфляции.

Именно поэтому, по его словам, глава государства определил ключевым приоритетом для правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года.

Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию. Ерболат Досаев

На заседании уточнили, что положительное влияние на стабилизацию цен в первом полугодии 2022 года окажет введенное по поручению главы государства временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.