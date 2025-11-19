Нацбанк усилит меры для изъятия избыточной ликвидности

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики Нацбанк продолжит реализацию дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности, а также по укреплению монетарной нейтральности. Об этом глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил во время заседания правительства.

"С сентября текущего года вступили в силу обновленные нормативы минимальных резервных требований. По итогам первого этапа профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. Вместе с тем объем резервов банков вырос с 0,8 до 2,6 трлн тенге. На втором этапе общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн тенге, на третьем – 3,9 трлн тенге", – отметил председатель Центробанка.

По его словам, для повышения эффективности операционного ориентира денежного рынка (TONIA) будет расширена программа выпусков краткосрочных нот в три раза, до 1,5 трлн тенге.

"С начала 2025 года введен механизм зеркалирования валютных операций, позволяющий компенсировать эмиссионный эффект от покупок золота и валютных поступлений. За десять месяцев 2025 года изъято 2,7 трлн тенге. До конца года планируется дополнительно изъять около 1 трлн тенге", – подчеркнул Сулейменов.

Эксперты отмечают общие подходы и конкретные инструменты, по которым Нацбанк и правительство начинают работать в едином контуре. Координация денежно-кредитной и фискальной политики перестает быть декларативной, она приобретает практическую форму.

"Нацбанк показывает готовность более жестко управлять ликвидностью. Рост резервов банков и сокращение профицита ликвидности говорят о том, что рынок начинает возвращаться к более нейтральной монетарной среде", – отметил экономист Бауржан Шурманов.

Эксперт отметил, что расширяется программа выпусков краткосрочных нот до 1,5 трлн тенге, что усиливает операционный контроль над денежным рынком. Впервые четко обозначены сроки и объемы будущей стерилизации в 2026-2027 годах, что повышает предсказуемость политики.

"Отдельно выделю валютный блок. Свободное курсообразование сохраняется, но регулятор берет на себя ответственность пресекать резкие спекулятивные всплески. Координация с правительством по валютным операциям квазигоссектора – тоже важный сигнал, учитывая волатильность последних лет", – добавил Шурманов.

Совместные действия Национального банка и правительства снижают воздействие рисков, что позволяет говорить об экономической согласованной политике, считает эксперт.